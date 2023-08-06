動漫IP成利器！大阪環球影城人氣旺　去年入園人數全球第三

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大阪環球影城的入園人數也從全球排名第13名躍升至第3名，僅次於落後於美國奧蘭多的迪士尼神奇王國（Magic Kingdom）和加州迪士尼樂園，並擊敗了佛州和好萊塢的環球影城。
報導指出，大阪環球影城耗資600億日圓（約台幣134億元），打造出超級任天堂世界，在2021年正式開放後，吸引了日本國內外遊客的目光以及到訪。目前超級任天堂世界仍在繼續發展新項目，預計新的金剛主題區域將於明年開放。
一名來自香港的旅客就表示，身處於瑪利歐的世界就像是一場夢，「事實上，環球影城不僅以電影為特色，而且還有獨特的日本內容，這使得他比其他主題樂園更具吸引力。」
而環球影城今年仍保持著這一勢頭，目前大阪環球影城的著眼於在全球掀起流行的動畫和漫畫，使其成為吸引遊客的手段。改編自熱門漫畫《ONE PIECE航海王》的「航海王劇場秀」，自7月5日登場以來，可以容納3000人的劇場幾乎天天爆滿；另外以《名偵探柯南》和《進擊的巨人》為主題的沉浸式景點也在園內引起轟動。
AECOM亞太區經濟副總裁Chris Yoshii表示，大阪環球影城靈活地融入日本人物，這使其在全球其他環球影城公園中脫穎而出。
隨著大阪環球影城人氣上升，門票價格也跟著上漲。大阪環球影城自2019年以來實施動態定價，8月11至20日期間的單日門票價格高達72美元（約台幣2279元），反映出客流量的成長。報導指出，環球影城的票價相對迪士尼神奇王國和迪士尼樂園相對便宜，魔法王國的同等票價至少為109美元（約台幣3451元），迪士尼樂園的同等票價為104美元（約台幣3293元），另外加上日圓疲軟可能也促成近期的成績。