老高抄襲風波延燒！酷炫揭YTR現實面 預測藍泉媽媽下一步
擁有585萬訂閱的YouTuber「老高與小茉 」近日被「藍泉媽媽」踢爆，影片內容都是抄襲，老高則回應「我從來沒說過自己是源」。YouTuber「反骨男孩」酷炫也對此事發表看法，他認為老高的聲明「有點可惜」，也預測藍泉媽媽的下一步。
記者薛羽彤/綜合報導
老高被藍泉媽媽舉出不少實證影片涉嫌抄襲，引起外界議論紛紛。酷炫也對此事發看法，他表示「老高抄襲應該是實錘了，各種敘事前言雷同，聲明有點可惜，像是提到了文字是誰原創等...應該是帶了點情緒。」至於藍泉媽媽藉此聲勢暴漲，酷炫坦言看不慣靠著批評別人拍片方式走紅，「一男一女的討論方式，跟各種玄學主題探討，原來是鐵粉轉黑粉。」
酷炫直言藍泉媽媽因此爆紅，成功帶起輿論，他預測藍泉媽媽只會更新的更頻繁，「這應該是他頻道唯一價值，有1/4內容都在臭老高，滿滿的惡意。這種做頻道方式跟吃毒沒兩樣。」直言他們吸收到的都是滿滿負能量的粉絲，老高的粉絲也不會因此圈粉。
最後，酷炫表示抄襲不可取，但這次老高抄襲爭議一事也讓他大開眼界，「跟尼克星做同樣的事，結果大不同，誰有觀眾緣，有人格魅力我就看誰，也許這就是現實。」