重要土水修造技術保存者蘇清良辭世　文化部代頒總統褒揚令

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蘇清良擅長日式傳統建築灰作壁面塗抹、線腳拖拉，以及磨、洗、斬石子等面飾工法，尤善於因應不同的環境條件及工作需求，以巧思自製工具進行線腳拖拉，充分掌握線腳造型優美、平直、細緻的施作秘訣。蘇清良於2019年經高雄市政府登錄、認定為文化資產保存技術「土水修造技術」保存者，2022年獲文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者，亦即人間國寶。
文化部政務次長李靜慧表示，蘇清良2018年起從專司古蹟修復的土水匠師，逐漸轉型為土水修造技術教學業師，不藏私地公開技術實作示範過程。蘇清良家族成員皆投入臺灣傳統建築修復，近年來孫子蘇建銘更傳承祖父土水修造技術，通過文化部土水作傳統匠師資格審查，祖孫三代共同投入文化資產修復，傳為佳話。
【總統褒揚令全文】
重要文化資產保存技術－土水修造技術保存者蘇清良，資性誠篤，敏練慈愷。年少拜師習藝，砌磚蓋瓦，勤奮有成。早歲專務漢式農村合院暨日式營繕，兼及現代樓房造構，特擅灰作表壁塗抹，嫻諳石子面飾工序；巧製線腳拖拉輔具，精進泥作知識手法；朝兢夕惕，敬業弗遷；多能自振，秀出班行。晚近投身古蹟修復志業，悉力實務教學指授；參預案場遍及全臺，體現地方風華原貌，尤以新竹州廳、臺北賓館、霧峰林家、鳳儀書院及臺灣總督府交通局鐵道部等見稱，深功奇技，斫輪老手；沾溉啟迪，良苗懷新。曾獲文化部表揚「土水作」優良傳統匠師、高雄市政府暨文化部認定「土水修造技術」保存者等殊榮。綜其生平，躬蹈建築土水修造薪傳，厚實歷史文物資產保存，儀型盛績，楷模足式。遽聞溘然殂殞，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆宿之至意。