廣島反戰小學生　流利英語為外國客導覽原爆遺址

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頂著7月的烈日，佐佐木與藤本用英語向正在觀看原爆圓頂館的外國觀光客搭話「現在有時間嗎」？兩人在出示遭原子彈轟炸前的圓頂館照片同時，以認真眼神配合手勢動作，高聲說明相關歷史等事項。
兩人選在和平紀念公園內的原爆圓頂館及慰靈碑等5個場所，向外國觀光客進行5分鐘到10分鐘左右的導覽。兩人導覽時都會穿上淡黃色背心，上面寫有Kids Volunteer Guide（兒童志工導覽）文字。
為拉近與外國觀光客的距離，兩人還會在導覽過程中適時提出一些問題，像是「知道這棟建築物過去用途是什麼嗎」，經常在不知不覺中吸引其他外國觀光客，這些觀光客邊點頭回應邊傾聽導覽。
導覽結束後，許多外國觀光客也要求與兩人合影，最後在閒談中與彼此微笑揮手告別。
佐佐木從導覽開始至今已進入第3年，多的時候一個月大約會做4次導覽；藤本因為對佐佐木的行動感到興趣，從今年4月起每月參加一次。
佐佐木過去利用幼兒教材學習英語，7歲時看到原爆圓頂館時心生好奇，於是前往和平紀念資料館參觀，之後又透過網路等途徑調查戰爭及原爆受害狀況時，萌生「絕對不能再次發生」的想法，所以開始利用擅長的英語進行導覽。
佐佐木起初光是將調查所得知訊息傳遞給觀光客就感到精疲力竭，但現在已經可以在導覽時再加上自己的感想，或是跟對方交換意見。
特別的是，佐佐木在跟這些外國觀光客道別時，還會送上一隻自己親手折的紙鶴，希望對方返回各自國家後，能把廣島的情況與周遭人士分享。
他說：「希望他們能跟身旁所有認識的人說，讓更多人知道、讓世界變得和平。」
佐佐木說，雖然自己的曾祖母是原爆受害者，但在他出生前就已過世，所以無法聽到曾祖母分享這段往事，「以後我要聽受害者直接分享親身經歷，然後加到我的導覽內容裡」。
未來夢想成為民航機師的藤本也說，希望以後能在全球飛行，把廣島的故事分享給所有人。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120806