中國出席吉達峰會　學者：參與討論不代表反俄

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德國之聲5日報導，沙國邀請數十個國家高級官員齊聚一堂，希望在2天會議期間就和平結束俄烏戰爭的關鍵原則達成一致。俄羅斯沒有獲邀出席，但一直不願譴責俄羅斯的中國則派出特別代表與會。
報導指出，目前尚不清楚此非正式會議是否旨在達成聯合聲明。出席會議的烏克蘭特使葉爾馬克（Andriy Yermak）則認為，這次的對話「將會相當困難」。
美國萊斯大學貝克研究所（Rice University's Baker Institute）中東研究員伍瑞克森（Kristian Ulrichsen）說，中國的出席是一種支持沙烏地阿拉伯訊號。
不過，華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國項目主任孫韻則表示，這不代表中國最終會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果：「參加會議僅表明願意傾聽和討論，這絕不意味著中國最終必須同意任何事情」。
香港南華早報8月4日報導，李輝今年五月前往歐洲執行和平任務，他出席吉達會議表明了中國尋求和平解決方案的決心；且北京還可以防止這一活動變成「反俄和西方主導的孤立俄羅斯的多邊場合」。
此外，中東政治分析師西哈比（Ali Shihabi）表示：這些會談是沙烏地阿拉伯與烏克蘭、俄羅斯和中國保持牢固關係的多極戰略取得成功的一個典型例子。
總部位於比利時布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）中東項目主任希爾特曼（Joost Hiltermann）則指出，透過主辦這次會議，沙國希望加強其成為有能力調解衝突的中等強國的努力，同時希望外界忘記其過去的一些失敗的戰略和行動，例如干預葉門局勢或謀殺記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）等。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120806
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