馬辦轟特別預算舉債不列入總預算　林楚茵：難怪被封馬邦伯

朝野近日來針對前瞻計畫交鋒，總統蔡英文昨日出席活動力挺前瞻，強調「沒有債留子孫」；馬英九基金會執行長蕭旭岑則反嗆，蔡政府把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」，因特別預算舉債不列入總預算，許多債務被蔡政府藏起來。民進黨立委林楚茵今（6）日回應，馬英九執政8年竟不知《公共債務法》規定，債限控管不是只有總預算還有特別預算，批評「到底這8年都在幹嘛？研究鹿茸？」也難怪被封為馬邦伯（Ma the bumbler）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於國民黨立法院黨團日前批評蔡政府將特別預算常態化，猶如做假帳，將將債留子孫。蕭旭岑更稱特別預算舉債不列入總預算。林楚茵說，聽完這些話自己整個黑人問號，馬英九執政8年，竟不知《公共債務法》規定，債限控管不是只有總預算還有特別預算，「到底這8年都在幹嘛？研究鹿茸？」林楚茵說，退一萬步說，如果馬執政台灣財政狀況棒，那請問為何不像總統蔡英文執政時推行，包括綜所稅免稅額8萬8千元調升至9萬2千元、班班有冷氣、育兒津貼每人每月提高至5000元、文化成年禮金、長照2.0編列650億元預算、全民普發6000元、租屋族租金補貼與減免私立大學學費等照顧全民的政策。林楚茵說，由此可見，馬英九不僅無知、無能，更從來沒有關心過台灣人民，也難怪會被《經濟學人》封為馬邦伯，不僅無知無能，心中更沒台灣人。蔡英文稱前瞻「沒有債留子孫」 侯友宜砲轟：睜眼說瞎話比較馬英九執政債務 蔡英文挺前瞻「我沒有債留子孫」蔡英文批馬英九債留子孫 馬辦反擊：躲了這麼久一開口卻都是謊言前瞻債留子孫？呂秀蓮：理財能力是從政者重要要求、過去忽略了