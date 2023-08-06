剛升農業部就缺蛋？下週恐漲2至3元 蛋商公會下午拍板
國內蛋荒從去年初延燒至今年，好不容易緩解，加上有大量進口蛋，今年6月接連兩波降價，共降價5元，但隨著中秋節到來、蛋加工品需求較多，近期市場又傳出缺蛋，中華民國養雞協會指出，今（6）日下午將與台北市蛋商公會開會討論，確認下週蛋價是否調漲，若調漲將漲2至3元；但中華民國蛋價委員會執行長陳進丁認為，應該不會漲價，還有很多進口蛋庫存要清。
記者李琦瑋／綜合報導
中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，目前缺蛋嚴重，每日缺口約1萬箱，原本上週就要漲價，但農委會8月1日升格農業部，希望凍漲，並以進口蛋仍有大量庫存為由，盼維持現有蛋價，但「但消費者都想吃新鮮的雞蛋」，進口蛋零售買氣差，只能轉做加工，無法解決國內供蛋吃緊狀況，因此今天下午會將與台北市蛋商公會開會討論，確認下週是否調漲蛋價，如果漲價預計漲價2至3元。
對於缺蛋原因，黃榮珍說，主要是天熱產蛋率差，以及去年國內歷經史上最嚴重的禽流感疫情，蛋雞死傷慘重，再加上雞農近期淘汰許多老母雞，每天投入生產蛋雞沒辦法回復往年水準，已經有部分地區傳出缺蛋、蛋行忙著調蛋情況。雖然農業部去年初開始進口大量種雞，但最快也要年底或明年初才能投入產蛋行列，無法順利接軌生產。
黃榮珍說，蛋價若現在不漲，不用等到年底禽流感來襲，7月中元普渡就會缺蛋。
陳進丁則表示，目前天氣太炎熱，老母雞產量下降，加上換羽因素，國內每天產量約11萬箱左右，以前是12萬，確實有減少，估計到今年底應該都無法回到往年水準，近期確有蛋商調蛋情況，但畢竟還有很多進口蛋庫存要清，應該不會漲價，不過蛋價是否調漲，還是得由蛋商公會統一公布。