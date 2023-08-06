未見到挺郭前縣長張榮味 侯友宜低調回：會做好共同信念方向
國民黨總統參選人侯友宜近期積極展開拜會行程，並於今（6）日抵達雲林縣會見縣長張麗善。不過，曾公開表態力挺鴻海創辦人郭台銘的前雲林縣長張榮味，則因另有行程緣故，未與侯友宜同框，再度引發揣測。對此，侯稍早受訪僅說，每個意見領袖不管用任何形式，都會做好大家彼此共同信念方向，解決民眾問題。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜今上午抵達雲林縣，並與張麗善共進早餐。談及兩人聊了什麼？侯友宜受訪時表示，關心張麗善在雲林推動政務相關問題，主要談到城鄉差距，尤其雲林縣是農業大縣，相對資源少提供的較不足，擔心中央資源沒到雲林縣，導致很多工作無法順利推動，盼資源分配能平均照顧雲林鄉親，談的都是市政議題。
是否會碰到張榮味？侯友宜指出，今天行程見到很多好朋友，很多議員也給他滿滿支持，且不只議員很多里長與代表會主席、副主席，幾乎都出來跟他打招呼，並給予加油打氣，希望他能夠為國家多做事。
無黨籍議員多數泛藍，是否會多加溝通？侯友宜回應，無黨籍長期也是好朋友，共同目標就是要有清廉、效率政府，認真打拼讓做不好的政府政黨輪替，目標非常一致，有共同信念守護中華民國，所以並沒有分政黨，大家都站在一起。
媒體追問，最重要是跟張榮味碰面？侯友宜說，每一個意見領袖不管任何形式，都會做好彼此共同信念方向，贏回這次大選，並解決民眾問題，這是他們的目標與方向。