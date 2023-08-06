盤點少女時代成軍16年現況！太妍單飛人氣高 潤娥當演員更紅
「現在是少女時代！以後是少女時代！永遠是少女時代！」韓國二代女團少女時代2007年8月出道，至今甫滿16年，歷經成員離團、後輩來勢洶洶，這8位少女轉型主持人、演員，在不同領域發光發熱，擁有近1900萬IG粉絲的隊長金太妍人氣最高，6月站上台北小巨蛋開唱，上萬張門票在3分鐘秒殺，轉型當演員的潤娥在《黑話律師》、《機密同盟2》表演精湛，獲得演技大賞肯定，她們依舊團魂不滅，成軍16年不解散，成為粉絲心裡永遠的女團頂流。
記者江芷稜/綜合報導
由SM娛樂公司打造的少女時代9人組合，由隊長太妍、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥、徐玄、Jessica組成，每個成員都各有魅力，除了顏值高之外，主唱太妍及Jessica聲線獨特，辨認度高，舞蹈編排方面，9人舞姿整齊有實力，〈Gee〉、〈說出的你的願望〉、〈Hoot〉、〈Run Devil Run〉、〈I Got A Boy〉等多首經典歌曲，搭配五彩繽紛的MV畫面呈現，讓每一張專輯都大賣，在韓國演藝圈中名列前茅，橫掃各大音樂節目排行榜，甚至被奉為「女帝」。
儘管新人女團輩出，少女時代一直是頂流女團象徵，清純形象與洗腦歌曲在海外也獲得超高人氣，直到2014年，Jessica想要專注經營個人品牌、加上私人情事，被經紀公司SM以無法兼顧個人與團體發展解約，被宣布退出少女時代，少女時代改以8人組繼續發展，人氣也受到影響。
2017年後，少女時代成員Tiffany、秀英和徐玄離開SM，改簽約新公司，集中在個人活動上。隨著年紀增長，女團拓展路線才能延長演藝生命，成員轉往戲劇發展，一直是團內顏值擔當的潤娥，擁有多支廣告代言，她轉型當主持人、演員，甚至因中文能力優秀，一度往中國拍戲，頻繁出席精品活動，人氣居高不下。
太妍、Tiffany、俞利、孝淵、徐玄沒有放棄音樂路，繼續以個人SOLO之姿發行單曲，Tiffany也轉型擔任女團選秀節目的導師，展開多元發展。在團員有心堅持之下，少女時代依舊維繫著團體活動，成為最長壽女團代表，2022年回歸發行第7張正規專輯《FOREVER 1》，展現二代女團的魅力，現場實力與舞蹈動作保持專業水準，目前少女時代在YouTube擁有10支破億點擊率MV，魅力相當驚人。
從清純少女們轉變成具有性感魅力的少女時代，平均年齡33歲的8名成員都尚未結婚，讓粉絲有點擔心，秀英與演員鄭敬淏穩定交往中，潤娥近日則與2PM成員俊昊因《歡迎來到王之國》傳出共譜戀曲，不過遭到當事人否認。看到少女時代繼續活躍在娛樂圈，死忠粉絲給予支持，也忍不住開始催婚，因為無論是少女時代或晉升少婦時代，這個二代頂流女團永遠都是大家青春回憶的無價陪伴。