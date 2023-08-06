一堆人LINE創「1人群組」幹嘛？真實功能眾狂讚　她取2字名完勝

下周鬼門開！8/8立秋「6生肖」超旺　運勢不佳一招添好運

▲下周農曆7月「鬼門開」，在此之前先迎來8月8日「立秋」節氣，6生肖自帶好運，快把握進財機會。（示意圖／取自pixabay）
▲下周農曆7月「鬼門開」，在此之前先迎來8月8日「立秋」節氣，6生肖自帶好運，快把握進財機會。（示意圖／取自pixabay）

家庭消費中心/綜合報導

周二8月8日是父親節，也是24節氣「立秋」，代表秋天要開始了。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，立秋除了適合養生補肺之外，因為又跨越到農曆七月，若覺得上半年小人多、運勢不佳的人，不妨藉著農曆七月多燒些紙錢超渡無形眾生，為自己添好運。不過「6生肖」這段期間反而自帶好運，可以把握進財機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡立秋節氣（8月8日至8月23日）運勢最強6生肖：

◾Top 6：牛
屬牛的朋友，在這段期間，冥冥之中自有天助，雖外地運稍差但不構成大礙，月中之後就會好很多，雖然看似好像都在燒錢，但將時間拉長來看是有前景的，只要照著自己的規劃與目標前進即可，語言溝通是此段時間的重點。

◾Top 5：羊
屬羊的朋友，在這段期間，偏財運強，但容易將財富花在朋友享樂和交通方面，建議將錢花在學習新知上，以後會有不錯的回報，人氣也會慢慢增長，工作和交通上不要太要面子，否則容易和人有衝突。

◾Top 4：馬
屬馬的朋友，在這段期間，財運與學習運強，只要願意去學習與工作，就能有不錯的成績和進展，不要用感覺來催眠自我，若給懈怠找理由，只會白白浪費了自己的好運。

◾Top 3：猴
屬猴的朋友，在這段期間，那些之前被卡住許久的事情將慢慢有所解套與進展，工作與財運會逐漸有熬出頭的感覺，但客戶或合夥人錢財方面的突發狀況還是有，必須等月中之後將能看見曙光。

◾Top 2：鼠
屬鼠的朋友，這段期間擁有自我的一套邏輯方針，有賺快錢的機會，但也要審慎了解對方是否為詐騙，合夥上要謹慎小心。另外，多參加團體聚會活動，名聲與地位會大幅提升，有利於未來發展。

◾Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間情緒變化大，心情時好時壞，建議先穩住自我的心情再說，實際上你比別人都更幸運，能在宗教、教育、藝術、團體擴張方面得到成功與進展，只要多往外地、海外發展，並朝網路、高等教育去努力，未來將有不錯的收穫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

12星座一周運勢／金牛座有好事上門　天蠍座遇「天菜級」桃花

彰化北斗鎮長補選出爐！前鎮長「斬雞頭」　民俗專家曝背後含意

今迎天赦日！「下半年求財改運」最佳時機　2生肖禁忌小心拜錯邊

「這3時辰」出生的人容易被煞到　4生肖鬼月容易卡陰！愛注意

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀