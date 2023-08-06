中捷藍線前瞻爭議　蔡其昌再摃盧秀燕：考卷不改錯硬要及格

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行政院長陳建仁、立法院副院長蔡其昌今（6）日出席台中港填方區新建海堤工程動土典禮，蔡其昌事前受訪時，忍不住抱怨該案淪為噴口水大賽，他表示台中港區一步步壯大與成長，多年來他努力帶動產業鏈落地生根，也曾建議捷運藍線最後一站放在港務公司舊址、未來蓋新的智慧型大樓時可以共構，並招商引資成為港區新地標。
蔡其昌抱怨，民代只有監督權和建議權，但他說的話、提的建議就像狗吠火車，「市府自己不提前瞻計劃、卻怪人家不爭取」。對於藍營指中央刻意卡台中，才不斷退回中捷藍線計劃，他批評「市長沒想法不提出計劃，考卷寫的不好也不修改，卻怪主考官為什麼不給你及格？」
蔡其昌強調建設本該不分藍綠，他為了推動中捷藍線，動員民進黨立委們親自拜託陳建仁，「她（盧秀燕）沒有拜託過我、但為了台中的發展，我雖然選輸一樣要支持她興建完成。」「她是主其事者，權力、預算都在她手上，但計劃修改了沒、釋疑了沒？」
蔡其昌致詞時，特別向到場的國民黨立委楊瓊櫻致意，指她是海線出身的女兒，「台中是咱大家的，該支持的就是要支持、不要分黨派，這是國家進步發展的大動力」。他再度提終點站設在港務大樓一事，指交通部長、行政院長都支持與地標型的辦公大樓共構，促進台中海線發展。蔡其昌強調可行不可行都尊重專業，但「到底我的建議好不好，（市府）也沒有人跟我聯絡過。」
接著上台的陳建仁主動緩頰，認為中捷藍線終點站若設在台中港，能促進台中海線發展，希望台中市交通局考慮可能性。他強調建設不分藍綠，交通部和市府要齊心齊力，讓台中港成為亞洲離岸風電的典範，造福所有市民。
台中市長盧秀燕確診未出席，交通局長葉昭甫事後受訪時表示，目前港務公司沒有提出開發計劃，市府自然不可能將終點站共構列入中捷藍線計劃，但已預留相關商業區開發串聯的可能性，2年前也訂了聯通道辦法，未來可以和捷運出入口整合在一起。
葉昭甫舉高鐵烏日站為例，當初沒和台鐵新烏日站共構，接下來中捷綠線在高鐵旁設站，也是以聯通道方式辦理，台中市政府非常樂意與港區合作、共榮發展。至於中捷藍線計劃被退6次，他強調捷運的設計規劃是專業議題，全是依各階段審查意見進行回應，交通部審查會完成沒有意見了，才轉送行政院。