8/8父親節遇「立秋」節氣！雙星逆行快守荷包　「5星座」大走好運

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而這段時間股市、銀行、證券業將面臨大起大落，要特別謹慎操作，工商業的拓展也容易受阻，可能受到突然的變化而延遲，或因思慮不周導致失敗，一切得有長遠的規劃。
邱彥龍強調，立秋節氣這16天，金星逆行入相位陸續刑到天王星與木星，容易因為太愛面子而破財、太固執而分手、因輸不起而不開心，千萬不要放縱自我，貪圖享樂、愛慕虛榮，才不會陷入金星逆行的局中。尤其，這段時間海王星逆行也來湊一腳，詐騙集團會大量出動且利用帥哥美女圖，到處欺詐他人財富與情感，切忌謹慎小心，守好自身財富。
身體健康方面則要注意新冠確診，心肺功能、呼吸問題、感冒發燒、喉嚨痛與感染，也要注意糖尿病、痛風、高血壓、肝臟、胰臟、腎臟、甲狀腺腫瘤、淋巴腺疾病、靜脈屈張、水腫、肌肉拉傷、筋膜炎等。
好消息是立秋期間木星與土星是最旺的星，邱彥龍分析，這非常有利於「慈善事業、福利機構、律師、司法行業、宗教、命理業、藝術文化、教育產業、音樂、舞蹈、繪畫、娛樂產業」的發展，而建築業、礦產業、製造業若能利用立秋期間再升級，會擁有不小的財富機會，也恭喜「巨蟹座、處女座、雙魚座、牡羊座、水瓶座」5個星座，在立秋期間走好運。
邱彥龍引用《易林·屯之需》卦曰：「夏臺羑里，湯：文所厄。鬼侯俞賄，商王解舍。」歸納說明立秋期間因為肅殺之氣強，容易犯口舌是非跟血光之災，要小心藏於暗處的人或事，例如小人、黑箱作業、計畫被卡住等，也要小心容易因文字或言語而犯官司或入獄，謹言慎行才能趨吉避凶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。