少女時代出道16周年！獻給粉絲手寫信 1線索遭疑「Sunny不續約」
韓國女團「少女時代」由太妍（隊長）、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥、Jessica及徐玄9人組成，2014年Jessica退團後，成為8人組合。昨（5）日迎來出道16周年紀念日，官方粉絲平台特別曝光成員的手寫信，唯獨少了Sunny，引發外界猜測Sunny是否不續約。
記者薛羽彤/綜合報導
少女時代成員中，目前和SM娛樂仍有合約的有太妍、Sunny、孝淵、俞利和潤娥。為了祝賀出道16周年紀念，她們親自手寫信獻給粉絲，官方也於昨（5）日上傳4張手寫信封，唯獨少了Sunny的信，加上今年是續約季，讓外界瘋猜Sunny可能不再和SM娛樂續約，網友紛紛表示「恭喜姐姐先脫離苦海」、「續不續約都會支持Sunny」、「少女時代整個青春都奉獻給公司了」、「如果是真的，應該要提早宣布吧。」
其他4名成員手寫信內容曝光，太妍寫下「謝謝各位今年不變的相伴，一起慶祝16歲吧」；孝淵則寫「恭喜我們的16周年，像現在一樣幸福吧」；俞利則寫「我們共度了16年呢！像現在一樣健康、幸福、和睦相處！」；潤娥則寫「互相打氣，給予彼此力量，很愛你們，恭喜16周年，我們長長久久吧。」