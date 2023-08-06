暴雨襲南投！仁愛鄉洗腎患者全數脫困 縣府：聯外道路持續搶通
受到卡努颱風引進的西南氣流影響，南投縣仁愛鄉遭受豪雨重創，對此，南投縣政府表示，目前除了持續搶通主要聯外道路，一度受困部落的洗腎患者，於今（6日）全數脫困就醫，至於停電戶數則有1855戶，集中在精英、親愛等地。
記者林盈君／綜合報導
南投縣政府指出，在農業災損部分，主要集中在仁愛鄉及埔里鎮，截至8日5日止，農作物損害418.5公頃，損失金額約8,469萬元。損害作物蔬菜以甘藍89公頃、食用番茄29公頃、茶25公頃、甜椒18公頃較多；花卉以百合51公頃為主；農業設施(溫網室)損害53公頃。另外農田流失及埋没53公頃。
而在電力搶修部份，目前仁愛鄉尚有1855戶停電，集中在精英村901戶、親愛村597戶、合作村294戶。另外，台14甲有自動化開關損壞進行停電搶修工作、更換自動化開關，預計停電至今日中午12時復電，影響用戶2989戶，影響區域為清境農場以上至翠峰、靜關、慈峰、瑞岩、紅香、馬烈霸附近地區。
道路搶修部分，台14線已通車至84K，84K路基流失，盼能在晚間5點半搶通，目前該處仍持續管制，僅開放緊急救災必要車輛通行。另，投89線40k~49k、投85線4k及6k處、投83線0k~20.5k目前不通持續搶修。收容所迄今累計開設有14處安置204人，就對外交通中斷民眾反映，需要奶粉及藥品等民生物資，縣府社勞處亦安排以空投方式運送。