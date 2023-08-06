楊大正斥資千萬高流開唱！「蘇貞昌坐台下」 全場歌迷嗨爆
滅火器於昨（5）日於高雄流行音樂中心舉辦「一生到底」演唱會，不僅是今年唯一的大型演出，更是滅火器首次登上高流舞台。在故鄉高雄舉辦耗資千萬製作大型專場的滅火器也發揮地主隊實力，不負眾望創下演唱會5000人完售的好成績，他們也感動說：「謝謝今天大家來，滿場好爽啊！」就連行政院前院長蘇貞昌夫妻，都自掏腰包買下兩排2樓的前排座位，蘇貞昌還和全場歌迷一起全程參與了演唱會。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會以一段代表《家和萬事興》專輯各曲目的影片開場，包含象徵年少夢想的〈新歌六號〉、踏入婚姻的〈最後一個〉，以及代表生命盡頭的〈人生尾路〉，在影片結尾亮出「歡迎來到這個世界」大字後，帷幕也隨之開啟，滅火器以〈人間條件〉作為演唱會的序曲，道出對新生命的期許，呼應演出第一章節「探索」的主旨。
滅火器並緊接著演出〈Let’s Go〉、〈少年家〉，主唱大正也在〈少年家〉前奏興奮吶喊「歡迎來到《一生到底》演唱會，高雄 Are You Ready！」高雄流行音樂中心滿場的歌迷「火種」以熱情的歡呼和衝撞回應，替演唱會掀起第一波高潮。
最後的人生章節「歸屬」，以吳念真一開口就勾起鄉愁的口白作為引言，身為人父的楊大正深情唱出新歌〈給女兒〉，楊大正也透露歌曲的主角多多，也來到了現場觀賞演唱會，隨著導播畫面也帶到多多專注看爸爸演出的樣子，引起歌迷的一陣騷動與歡呼，LED畫面將女兒多多想像裡的軟糖公園變為現實，滿是小熊軟糖和氣球，展現滿滿的柔情父愛，用家庭生活的歸屬感，將演唱會帶入尾聲。
滅火器在演唱會上，短短的Talking橋段「垃圾話連發」，逗得期待滅火器幹話的火種們笑聲連連。此外，行政院前院長蘇貞昌賢伉儷，在開演前不僅特地至後台替團員打氣，更自掏腰包包下了兩排2樓的前排座位，和全場歌迷一起全程參與了本次演唱會。