豪雨重創仁愛鄉 鄭文燦視察「災損預算不足政院全力支持」
豪雨重創仁愛鄉，行政院副院長鄭文燦今（6）日前往南投縣視察台14線搶通情形，說明今日上午6時許就有6架直升機到南投縣體育場載送2噸物資投放，也將一名洗腎病患載到埔里基督教醫院並順利抵達，也提及台14道路從埔里到霧社，目前是單向通車，希望能在今日下午5時打通，另強調仁愛鄉財損很多，包括農損與災損，需要災損的預算，若不足行政院會全力支持。
記者陳威叡／台北報導
鄭文燦表示，今日來仁愛鄉勘災，首先是空勤總隊上午六時許有6架直升機到南投縣體育場到載送2噸物資投放，也載了一位洗腎病患到埔里基督教醫院，洗腎病患順利到達醫院。搜救部份成立應變中心，感謝包括南投縣消防局、支援的台中市消防局與中央搜救隊，早上不幸的找到一位農夫。
鄭文燦說，另在台14號道路埔里到霧社道路，現在是單向通車，希望在下午5時能夠打通，不過坍方處蠻多的，有些地方有路基掏空，有些地方要做交通管制，接著包括國軍部隊將協助搜救，也會幫忙在83、85、89鄉道有需要打通的地方協助。
鄭文燦指出，仁愛鄉災損很多，包括農損跟災損，農損會請原民會跟農業部調查跟補償，災損請南投縣政府，道路橋樑邊坡等需要災損的預算，預算若有所不足，行政院會全力支持。
此外鄭文燦表示，台電與中華電話隨著道路修復逐步推進，目前仍有2千多戶還沒復電，希望台電工班能夠多派一些，會請經濟部政務次長曾文生指揮完成；中華電信部分搶修室內電話，有45台行動基地台，希望隨後就能修復。