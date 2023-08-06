影音／TRE台北成人展3天塞15萬人！震撼畫面公開 47位女優排排站
《TRE台北國際成人展》相隔3年重啟登場，主辦單位TRE為此斥資9位數重金打造內部裝潢，4日至6日展期總計吸引15萬人潮，加上47位女優台上排排站，畫面相當震撼。場上，三上悠亞領軍全場喊：「一哭二鬧」，台下萬名粉絲展現高默契接話：「三上悠亞！」以及深田詠美、新有菜、櫻空桃等一線女優也展現親和力與粉絲親密互動，場面相當熱絡。
記者陳雅蘭/綜合報導
展期間，主辦打造「日式露天風呂」體驗區，許多女友穿上比基尼坐在迴轉台上，360度環繞讓全場民眾都能拍攝留念；還有金卡、銀卡女優的福利體驗，新有菜會和粉絲近距離接觸，其他人祭出按摩、化身愛情診療室小護士等，用甜美笑容和擁抱撫慰粉絲心靈。
新有菜、涼森玲夢表示這次來台碰到卡努颱風，新有菜說：「颱風天我都會吃鮪魚罐頭，吃完以後再拿衛生紙去吸罐頭裡面的油，因為當日本碰會到地震時難免會停電，我就會點燃沾了鮪魚油的衛生紙當照明用。」涼森玲夢說：「在颱風天我很喜歡吃泡麵，窩在家吃泡麵是一種享受。」
涼森玲夢這次來台許願去台北夜市吃臭豆腐，她同時推薦台灣人到日本時，可以去迪士尼樂園找回童趣。新有菜表示：「台灣九份據說是電影神隱少女的取景地，而且我很喜歡吃九份餐廳的烏魚子，我去過一次九份，想再去品嚐美食。我推薦日本的景點是秋葉原，那裡有滿多AV的活動，很適合粉絲可以前去看看交流。」
《TRE台北國際成人展》日前傳出出席的女優有「賣淫價目表」，包含天使萌90分鐘服務開價40萬元、新有菜120分鐘要價144萬元等，地點皆在台北汽車旅館跟五星級酒店，對此，主辦TRE嚴正否認，並表示：「必定會找出散播不實消息的源頭，也呼籲大眾網路訊息不可信，請勿上當受騙。」