赴仁愛鄉視察道路搶通 鄭文燦：台14線盼下午5時前打通
豪雨重創南投縣仁愛鄉，行政院副院長鄭文燦今（6）日前往視察台14線搶通情形，提及台14道路從埔里到霧社，目前是單向通車，希望能在下午5時打通，也提及在醫療應變措施上，認為慢性病與洗腎患者應在災害來臨前先行撤離，另外病患後送的每個地方都必須要有停機坪，認為這兩項都要做到。
記者陳威叡／台北報導
鄭文燦表示，今日來仁愛鄉勘災，首先是空勤總隊上午六時許有6架直升機到南投縣體育場到載送2噸物資投放，也載了一位洗腎病患到埔里基督教醫院，洗腎病患順利到達醫院。另在台14號道路埔里到霧社道路，現在是單向通車，希望在下午5時能夠打通，不過坍方處蠻多的，有些地方有路基掏空，有些地方要做交通管制，接著包括國軍部隊將協助搜救，也會幫忙在83、85、89鄉道有需要打通的地方協助。
關於醫療應變措施方面，鄭文燦表示，認為慢性病跟洗腎病患在災害來臨要先行撤離，這是很重要的政策，讓尤其洗腎病患有其急迫性；其次為病患後送每個地方，都必須要有直升機停機坪，這兩個都要做。
鄭文燦指出，但有時候直升機會遇到天候狀況，昨天就請空勤總隊準備，天候一許可就立刻執行任務，感謝南投縣政府、縣長許淑華，也感謝謝消防署跟國軍十軍團全面來協助。