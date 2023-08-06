卡努再襲沖繩！民航局協調放大機型疏運　千名滯留旅客最快明返台

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民航局表示，昨天都已經重新判斷，滯留旅客最快8月7日就能全數返台，光華航777、330兩架客機就搭載的600至700人回來；台灣目前天氣穩定，派大飛機去不是問題，但沖繩目前風切仍大，旅客返台時間的關鍵還是在天候。
而各家航空公司今天皆取消航班，並宣布明天預計將放大機型疏運旅客，滯留旅客有望在明天全數返台。
星宇航空
星宇航空基於飛行安全考量，宣布今天JX870/JX871台北－沖繩來回航班延至明天（8月7日），並更改班號為JX870D/JX871D。此外，明天JX870/JX871台北－沖繩來回班機時間不變；另JX870D台北－沖繩調整至16:25起飛，JX871D沖繩－台北調整至20點15分起飛，並放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客。
華航
華航宣布，受天候因素影響，今日航班CI120/CI121桃園往返琉球延後至明天起飛；另明天除正班機外，另加派班機疏運旅客，加開班次包括CI2120桃園飛往琉球、CI2121琉球飛往桃園。
長榮航空
長榮航空表示，受卡努颱風影響，長榮航空今天往返桃園－沖繩BR112、BR113取消。明天機型將由A321－200放大為B777－300ER飛航，以協助疏運2地的旅客。
台灣虎航
台灣虎航宣布，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今天航班需要延後起飛，其中IT230桃園－沖繩那霸航班，延後至明天晚間19點起飛，航班編號調整為IT2230；IT231沖繩那霸－桃園航班延後至明天晚間22點20分起飛，航班編號調整為IT2231。不過實際的航班起降情況，仍將依天氣狀況調整。