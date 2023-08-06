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卡努再襲沖繩！民航局協調放大機型疏運　千名滯留旅客最快明返台

▲ 卡努颱風轉彎2度侵襲沖繩，航班大受影響，各家航空公司宣布明（7）日將放大機型疏運旅客，千名滯留旅客最快明天全數返台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ 卡努颱風轉彎2度侵襲沖繩，航班大受影響，各家航空公司宣布明（7）日將放大機型疏運旅客，千名滯留旅客最快明天全數返台。（圖／記者蕭涵云攝）

記者李琦瑋／綜合報導

卡努颱風轉彎2度侵襲沖繩，讓航班大受影響，各家航空公司今（6日）取消航班，民眾黨立委賴香伶昨天在臉書粉專上指出，有近千名台灣旅客受困沖繩，機位延至8月10日之後，但民航局表示，「這是比較早的訊息」，昨天已經重新判斷，協調國籍航空增班或放大機型，待天候允許加強疏運旅客，最快明天（8月7日）可以全數返台。

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賴香伶昨天在臉書上PO文表示，深夜接獲民眾陳情，得知有近千人因颱風被困沖繩那霸市區，雖然颱風已漸漸遠離，但機場滯留旅客卻仍未消化完畢，甚至有人機位已經延後到了8月10日之後。目前許多台籍旅客，不僅行程大受影響，只能窩居於機場，她緊急聯繫交通部及民航局，希望能協調國籍航空派飛較大機型，以便在那霸機場開放的情況下，有較多的座位盡早將滯留沖繩的台籍旅客運返回國。

民航局表示，昨天都已經重新判斷，滯留旅客最快8月7日就能全數返台，光華航777、330兩架客機就搭載的600至700人回來；台灣目前天氣穩定，派大飛機去不是問題，但沖繩目前風切仍大，旅客返台時間的關鍵還是在天候。

而各家航空公司今天皆取消航班，並宣布明天預計將放大機型疏運旅客，滯留旅客有望在明天全數返台。

星宇航空
星宇航空基於飛行安全考量，宣布今天JX870/JX871台北－沖繩來回航班延至明天（8月7日），並更改班號為JX870D/JX871D。此外，明天JX870/JX871台北－沖繩來回班機時間不變；另JX870D台北－沖繩調整至16:25起飛，JX871D沖繩－台北調整至20點15分起飛，並放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客。

華航
華航宣布，受天候因素影響，今日航班CI120/CI121桃園往返琉球延後至明天起飛；另明天除正班機外，另加派班機疏運旅客，加開班次包括CI2120桃園飛往琉球、CI2121琉球飛往桃園。

長榮航空
長榮航空表示，受卡努颱風影響，長榮航空今天往返桃園－沖繩BR112、BR113取消。明天機型將由A321－200放大為B777－300ER飛航，以協助疏運2地的旅客。

台灣虎航
台灣虎航宣布，受卡努颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今天航班需要延後起飛，其中IT230桃園－沖繩那霸航班，延後至明天晚間19點起飛，航班編號調整為IT2230；IT231沖繩那霸－桃園航班延後至明天晚間22點20分起飛，航班編號調整為IT2231。不過實際的航班起降情況，仍將依天氣狀況調整。

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