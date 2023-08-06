李玟出殯後母親首露面！神情憔悴緊牽二女兒手 目擊歌迷不捨
國際歌后李玟上個月因憂鬱症離世，留給親友無限悲痛，她最愛的母親年屆84歲高齡，無法承受白髮人送黑髮人的打擊，加上習俗原因，無法親赴靈堂送女兒最後一程，告別式上的追思影片，李玟聲聲輕喚想念母親的聲音，格外令人心碎，在所有告別儀式完成後，李媽媽終於被目擊出門散心，她緊牽二女兒李思林的手、神情憔悴，令歌迷相當不捨。
記者江芷稜/綜合報導
據香港網友目擊，送別李玟之後，李玟大姊李秋林、二姊李思林和媽媽首次露面，母女三人8月5日一起現身香港中環逛街，李媽媽手拄著拐杖，戴著口罩、墨鏡，走路步伐緩慢，李思林則身穿一身米色套裝，全程牽著媽媽的手，李秋林也緊跟在媽媽身旁，關心媽媽狀態，十分孝順體貼。
李玟生前最關心的人就是媽媽，面對外界對她的驟逝熱議，更痛罵她老公Bruce出軌害死天后，李思林表示現在最重要的責任就是照顧好媽媽，沒有時間管旁人說什麼，呼籲歌迷理智一點，不要涉及網暴事件，相信這並非李玟想看到的。李家母女雖外出逛街散心，目擊者透露，她們臉上寫滿了悲傷，看起來仍十分憔悴。
因出軌飽受爭議的李玟老公Bruce和兩位繼女參加告別式，慘遭眾多粉絲攻擊，歌迷在現場大吼他是渣男，要他為李玟的離開付出代價，但不諳中文的Bruce完全沒聽懂，他在李玟過世後表態很愛妻子，從未傷害過她，強調「我與她的死百分之百無關」。