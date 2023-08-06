U12世界盃／上次奪冠已經是2019年！中華隊對尬美國拚第三冠
2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今（6）日在臺南市亞太國際棒球訓練中心晚間賽事，由地主中華隊出戰強敵美國隊，中華隊推出強投高聖凱先發，中華隊若獲勝，將是自2019年擊敗日本後，史上第三度奪冠，並且會是首次在總冠軍賽擊敗美國，拿下睽違4年的冠軍。
記者吳政紘/台南報導
中華隊這屆賽事組成主要以花蓮縣為代表，總教練陳明仁帶隊，他是太巴塱國小少棒隊總教練，帶隊經驗超過20年以上，十分了解小朋友習性。
而這屆中華隊組隊也都來自各地，在地的台南安慶國小陳竑愷是中信兄弟首席教練陳江和之子，而中華隊不管是高聖凱、曾祈嘉、鄭奇恩、沈偉凡、黃譯皜等等是來自後山花蓮。
台東小將王羽翔出身卑南國小，邱亞恩來自桃源國小，台北市東園國小林品佑、來自新北土城的王聖穰等，表現都十分出色。
中華隊預計推出高聖凱先發，出戰美國隊「拳擊小將」Tyler Kayden Early，美國隊火力驚人，Leyland Andrew Henry Jr.更是「成人級」身材，中華隊勢必將陷入苦戰。