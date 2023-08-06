傳蛋價調漲！北市蛋商公會否認 農業部：供需持平、本週不會調
中華民國養雞協會與北市蛋商公會傳出將在今（6）日下午討論下週是否要調漲蛋價。對此，台北市蛋商公會理事長林天來出面闢謠，否認沒有要漲、更沒有要開會；農業部也澄清是「錯誤訊息」，今天並沒有召開蛋價委員會，本週也不會調漲蛋價，並強調目前雞蛋的供需持平。
記者李琦瑋／綜合報導
國內蛋荒從去年初延燒至今年，好不容易緩解，加上有大量進口蛋，今年6月接連兩波降價，但今天中華民國養雞協會卻傳出，現在每天缺蛋約1萬箱，下午將與台北市蛋商公會開會討論本週是否漲蛋價，可能上漲2至3元。
林天來回應媒體指出，不知道開會消息，今天下午也確定沒有開會，更直言「沒有要漲啊」。
農業部也表示，經確認，今天並沒有要召開蛋價委員會，也沒有要調漲蛋價，並強調，目前就蛋的需求而言是淡季，且供需持平；還在確認資訊，不知道漲價消息從何而來。
據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3188萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量11萬3500箱（每箱約200顆）；據台灣蛋雞事業產銷導委員會資訊總中心4日報表，7個區域中共有6區「產銷平衡」，僅彰化區「量稍不足」，而蛋商銷售動態也是呈現7區「市況穩定」。