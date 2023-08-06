劍指美韓軍演？金正恩巡視北韓兵工廠試射步槍 強調武器現代化
北韓領導人金正恩近日接連3天視察兵工廠，強調武器裝備現代化的重要性，還親自手握步槍實際試射。美國與韓國即將在8月21日至24日進行「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，金正恩在此時視察軍需武器生產線，動向引發外界關注。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《朝中社》報導，金正恩於8月3日到8月5日連續視察兵工廠，包括了超大口徑火箭炮、狙擊步槍、戰略巡航導彈及無人攻擊機發動機、導彈發射車生產廠等。
金正恩在視察各個生產廠時，都會針對技術及生產過程的問題提出點評，不斷強調現代化裝備與武器生產速度和品質對於新型態戰爭的重要性，更特別點名狙擊步槍現代化是備戰最重要、最迫切的問題，並稱發動機是武器體系中最關鍵的組成部分，必須保證生產線不斷強化。
對於金正恩近期連續視察兵工廠，《韓聯社》認為時間選在美韓聯合軍演之前，反制較勁意味濃厚。另外也有分析指出，北韓此舉是為了增強提供軍火給俄羅斯，上月底的70週年「勝利日」閱兵儀式，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）親自率團出席，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時就說，蕭依古想從北韓進口軍火。不過俄羅斯與北韓，至今都否認彼此有軍火貿易的往來。