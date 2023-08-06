《未來少女》取樣經典歌！動力火車見薄荷水晶粼粼：眼睛離不開她
全新女團選秀節目《未來少女》昨（5）日晚間播出第2集，邀請到重量級來賓動力火車擔任「少女見證人」，與「少女製作人」徐若瑄一同為少女提供建議與鼓勵，而本次賽制以「取樣」作為主題核心，各團要將現有作品以轉調、變速等手法改編歌曲重新演繹。沒想到打頭陣的薄荷水晶babyMINT一登場就立刻驚豔動力火車，顏志琳更點名粼粼，「眼睛離不開她耶！」
記者詹鎰睿/綜合報導
本次賽制主題「取樣」，考驗各大女團與經紀公司的創新能力。第一組登場的「薄荷水晶babyMINT」則取樣台灣女團天花板S.H.E的暢銷金曲〈Ring Ring Ring〉，舞台表現馬上驚豔動力火車，讓兩人看完後都被成員粼粼吸引目光，「眼睛一不小心就一直看。」徐若瑄也給予肯定，稱粼粼在上次的演出中擔任C位，但在這次的8人群舞中，依舊可以吸引全場目光，表現非常出色。
另一組「紫月光PURPLE CRUSH」則選擇世界知名歌曲〈生日快樂〉作為取樣題目，熟悉的旋律結合嶄新編曲與舞蹈令觀眾耳目一新，派出的4名團員讓現場充滿歡樂又可愛的氛圍，導師、評分觀眾與學長姐們都十分喜愛。動力火車也誇獎紫月光氣氛掌握很棒、很有活力，熱鬧的氛圍十分到位，明明只有4個人，但演出卻像是80個人一樣熱鬧。
而在上次公演中未能獲得好成績的「TWINKLE BLACK黑曜精靈」，則以「復仇者聯盟」之姿全員上陣，取樣西班牙經典探戈曲目〈一步之遙〉，融合高雅與現代元素展現異國風情。《未來少女》節目官方指定唯一線上應援平台beanfun! ，於每週節目開播，將同時啟動為期一週的beanfun!一起SHOW「人氣熱度排行應援」，由粉絲為各團留言、按讚和分享，提升各團的線上人氣熱度。統計結果也將於每週五晚上八點於beanfun! 官方Youtube頻道直播公布排行，由全民一同造星，共譜新的女團盛世。
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