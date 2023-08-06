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稱競選為執政考驗　賴清德：若馬做的比蔡好、支持在野我沒話講

▲賴清德轟在野黨為了勝選用了錯誤的資料，反觀政府這幾年來的打拚要向國家主人報告成績，他要爭取將來4年甚至8年的服務機會。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.06）
▲賴清德轟在野黨為了勝選用了錯誤的資料，反觀政府這幾年來的打拚要向國家主人報告成績，他要爭取將來4年甚至8年的服務機會。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.06）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（6）日出席「全國台南旅外鄉親賴清德後援會」，致詞時提及每次競選都是對執政黨的考驗，強調自己的心是開放的，若前總統馬英九做得比總統蔡英文好，那民眾要支持在野黨他沒話講，但事實上蔡這7年來做得比馬好，所以既然有好的基礎，就有責任要贏，在正確的方向上壯大台灣，也提及在野黨為了打贏選戰引用錯誤的數字，反觀政府這幾年來的打拚要向國家主人報告成績，他要爭取未來4年甚至是8年的服務機會。

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賴清德致詞時表示，台南人有民主的DNA，台南人是一遍一遍、一代又一代，才將台南作為民主聖地，而台南更是他人生中的轉捩點，台南鄉親是他人生中的貴人，就算自己有再大的理想，沒有台南鄉親自己也無法為民眾服務、為台灣打拚。

賴清德說，成立全國台南旅外鄉親後援會對他而言意義重大，現階段要決定台灣的走向，進而影響印太地區和平穩定，更為了後代子孫一定要贏，也認為每次競選都是對執政黨的考驗，強調自己的心是開放的，若前總統馬英九做得比總統蔡英文好，那民眾要支持在野黨他沒話講。

賴清德指出，總統蔡英文這7年來做得比馬英九好，所以在好的基礎下有責任一定要贏，在正常的方向上壯大台灣。首先提及台灣的民主分數為亞洲之首，此外這幾年經濟成績也不錯，不僅是全世界第21大經濟體，人均GDP更贏過韓國，連續數年蟬聯亞洲四小龍第一名，另對外貿易相較於馬政府時期成長70%，在疫情最嚴重之際，經濟成長率更是全世界第一。

賴清德提到，台灣在國際上的表現，必須要對自己有信心，反觀在野黨想要打贏選戰竟用了錯誤資訊。強調政府的打拚成績要跟國家主人報告，他要爭取4年甚至是8年的服務機會。

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