越南房仲改行賣榴槤！房市崩盤另類影響 單月漲價54％果農樂開懷
根據越南媒體《VnExpress》報導，當地榴槤價格在短短1個月內上漲約54%，現在每公斤貿易商承購價約為7.5萬～10萬越南盾（約新台幣100～133元），許多房地產從業人員在房市低迷下，改行做起榴槤生意，且由於價格持續看漲，甚至出現果農惜售的現象。
記者倪浩軒/綜合報導
《VnExpress》報導指出，由於品種不同，所以榴槤價格也有落差，但總的來說榴槤價位在過去1個月內已經上漲了約54％，更是去年同期的2倍。當地一位種植榴槤的果農Duyen透露，雖然有貿易商開出每公斤10萬越南盾收購價，但她認為價格將持續看漲，沒有答應出售，Duyen擁有果園面積約1公頃，預估榴槤產量可以達到18萬噸。
榴槤價格飆漲樂了果農，但卻苦了貿易商。一位榴槤貿易商Thanh Thao表示，今年榴槤交易數量比去年增加了數倍，許多過去從事房地產工作的人轉行，紛紛湧入產地收購榴槤，也進一步推升榴槤價格。Thanh Thao透露，由於搶貨的人太多，儘管已經取得中國買家200貨櫃、約3千噸榴蓮的訂單，但現在產地農民惜售，擔心無法籌得足夠貨源，只能忍痛放棄交易。更有其他貿易商疾呼，希望政府介入，穩定榴槤價格，否則出口商難為。
越南總理范明正昨（5）日在內閣會議上表示，今年越南經濟成長6.5％的目標不變，政府將力拼在今年剩下時間實現9%的經濟增長。范明正也提到要努力解決房地產問題，並加快公共投資的腳步，促進社會經濟復甦。