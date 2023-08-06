深知租屋、買房大不易　賴清德曝起家厝頭期款這樣籌

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（6）日出席「全國台南旅外鄉親賴清德後援會」，致詞時提及為減輕民眾買房負擔，陸續推出包括囤房稅全國總歸戶、青安貸款房貸款金額增加到1千萬元，而且利息補貼多一碼，另包含社會住宅與租金補貼總計將來到100萬戶。另透露自己在台南求學就是租房，第一次買房子時沒有頭期款，是找同學借5萬、10萬元湊來的，深知買房子的人所面對的困難，進而提出政策。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日出席「全國台南旅外鄉親賴清德後援會」，致詞時提及居住正義政策，回憶過去求學時期在台南租房子，此外第一次要買房子時沒有頭期款，是找同班同學借5萬、10萬元湊來的，借沒有利息，因此他深知買房子的人面對的困難與辛苦，因此他也提出對策。
賴清德說，首先用全國總歸戶以及房屋稅的不同稅率來涵蓋囤房稅和空屋稅，來遏止惡意炒作；第二是青安貸款，原本是800萬元，未來要擴大補貼至千萬，而且利息補貼多一碼，降低年輕人買房的負擔。
最後，賴清德說，社會住宅跟租金補貼，社會住宅有兩項，一個是興建中的、一個包租代管，總統蔡英文任內已經蓋好跟發包12萬戶、包租代管8萬戶，總共20萬戶可以兌現政見。希望在這個基礎上8年的時間，社宅興建達25萬戶、包租代管加碼至25萬戶，租金補貼從原先25萬戶左右，另外增加25萬戶，3個加起來約100萬戶，目前租屋戶有80幾萬戶，來滿足社會上的需求。