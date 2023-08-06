越南法國麵包中毒案！業者遭罰54萬元　衛生局查出這食材有問題

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此外，衛生局稽查該攤商越南法國麵包製備食材，含有蛋類製品有滷鴨蛋及蛋黃醬，8月3日查核時發現食材備製場所冰箱溫度不足，蛋黃醬也是在家製作完成後常溫送至攤位，8月2日、3日疑似於製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔。
衛生局表示，經比對民眾回填的問卷，潛伏期及臨床症狀符合沙門氏菌感染的表現，研判業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，依同法第44條及衛生福利部裁罰標準，經計算攤商資力及本案影響人數，處業者新台幣54萬元罰鍰;後續若人體及環境、食品檢體檢出病原性微生物，將依食品安全衛生管理法第49條規定移送桃園地檢署偵辦。
衛生局提到，追蹤本案尚有16人因腹瀉、腹痛、發燒、倦怠等症狀住院中，衛生局也派專人主動電話關心民眾健康並提供諮詢，民眾多反映希望業者能夠道歉及賠償。經查業者有投保產品責任險，業者表示會委由保險公司協助處理後續理賠事宜，衛福部健保署將會依法執行代位行使損害賠償請求權。
另有關消費者與業者溝通賠償事宜，市府法務局表示，已要求業者應即刻聯繫食用引發不適的消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用負擔或補償方案妥為溝通處理，若有民眾因衍生消費爭議而無法獲得妥適處理者，可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，消保官將全力協助，以確保民眾消費權益。