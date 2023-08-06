南投仁愛鄉暴雨1109戶仍停電 台電克服道路坍方、持續搶修復電
卡努颱風逐步遠離，但受到外圍環流及西南風影響，持續造成停電事故，累計影響全台逾5萬戶停電，台電各地人員緊急動員搶修，截至今（6）日16點止，已復電53,144戶，剩餘南投縣1,109戶停電持續搶修中，台電克服仁愛鄉土石崩落、道路中斷險況，積極動員搶修復電。
記者李琦瑋／台北報導
台電表示，截至今天16點止，卡努颱風共計曾造成全台54,253戶停電，台電各地人員緊急動員搶修，目前已復電53,144戶，剩餘南投縣1,109戶停電持續搶修中，主要是因為南投縣仁愛鄉受豪雨影響，造成山坡土石崩落，導致道路中斷，增添搶修難度。
台電進一步說明，南投縣尚待復電用戶主要集中在仁愛鄉，台電已在南投區處仁愛服務所設置前進指揮所，並調動台中與宜蘭等其他區處人力支援搶修，共動員63名人力。
台電表示，因強烈豪雨造成道路大量土石崩落，僅能供人力徒步或小型車輛進入災區查修，大型車輛及機具無法進入，縣府已派員進行道路搶修，台電也派搶修人員繞道利用各種小徑進入災區查修，待道路搶通後，台電將立即配合派員並出動大型機具搶修，會盡力縮短復電時間，為民來電。
台電指出，卡努颱風警報雖解除，但受到外圍環流及西南風影響，仍可能帶來停電災情，提醒民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。