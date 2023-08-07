涿州洪災大官神隱小官顢頇　前媒體人：禽獸不如

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然而，越來越多的涿州及中國各地民眾發現，洪水侵襲至今逾1週以來，身為涿州市一、二把手的蔡煒華、李獻峰完全沒有露面，既沒有前往現場視察災情，也沒有開會指揮救災，別說影像及照片等畫面，連任何形諸文字的報導也沒有，呈現「神隱」狀態。
為此，民眾紛紛質疑蔡、李二人身為涿州「父母官」，為洪災發生至今逾1週卻完全神隱，不見出面關心。其中有人說，中央至少還派個副總理出來，連河北書記也出來了，為什麼市委書記、市長卻不出來，是不是不敢出來？
更有人直言，至少人們知道老大（習近平）在北戴河，反而沒人知道這兩個（蔡、李）去哪兒躲水了？還有人寫下「上聯：救援需持邀請信；下聯：洩洪却無通知書」的對聯，諷刺蔡、李治下涿州官方對因應緊急事態的顢頇作風。
除了蔡煒華、李獻峰迄未露面被質疑，曾親臨涿州採訪及運送捐贈物資的前南方週末記者、現任南方周末基金總幹事鄭碩5日透過微信公開指控，涿州一名鎮委書記4日拒絕了南方週末對當地的捐贈，理由是這名書記「不願意我們介入執行（捐贈）」，而是要「（把捐贈物資）鎖入他的大倉」。
鄭碩直指，南方週末5日就收到當地的求助，5000人沒飯吃，而他手中對此事的錄音等證據齊備。只想說，涿州市各級領導幹部，「你們但凡有點尿性，是個人，都幹不出這些事」。
他表示，「兩天時間，各種被拒絕，從市委副書記到所謂副指揮長、鎮書記，每一個主官湊的齊『一撇一捺』，說你們是畜生都高抬你們」。「對外騙捐，對內不發，什麼都一問三不知『只知道對黨忠誠』。你們這些全死了，沒人心疼，『禽獸不如，天災遠不如人禍』」，「死了老百姓要放禮花的」。
為強調自己上述所言的真實性，鄭碩還特別表示，「各媒體可（針對此事）自由採訪，我如實全說，歡迎」，並指「但凡有媒體誇涿州，我一律拉黑，助紂為虐，天理不容」。同時還提醒自己認識的保定市（涿州市的上一級行政區）官員「管不住人，就別怪我們」。
香港01報導，經過查證，鄭碩親自證實，上述貼文的確由他本人發出。
鄭碩在另一篇貼文還提到，他在當地，晚上守護著兩卡車的救災物資。僅一天時間裡，他「見過了災情期間還能喝酒的地方領導，見過了一邊說我們沒啥災情一邊想讓物資入庫的鄉鎮幹部，見過了滿嘴政策協調一件人事不幹的協調組長」。但也親眼目睹民眾自動贈送物資，救援隊員腳被泡到潰爛但凌晨仍在開會，基層公務員也兢兢業業工作到半夜。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1120806