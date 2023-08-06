山形祭‧第四回 主題「宜蘭友情」 展現台日交流新高度

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提起山形閣每年舉辦山形祭典源由， 與福泰集團創辦人廖東漢為日本山形縣觀光大使，以及山形閣董事長廖炳燿是日本山形縣鶴岡市觀光大使有關，兩者皆與山形縣有著深厚感情與連結，為了促使台日友誼，令在台朋友也能一同感受日本夏季慶典的熱鬧，山形祭才得以一直延續。
廖炳燿表示，山形閣展現品牌本質，不忘初衷地以在地生活為核心精神，從感恩與回饋在地的想法出發，積極促進台日雙向文化交流與友好關係，此次山形祭第四回祭典也歡迎大家前來體驗屬於宜蘭慢旅生活，以及日本山形縣寧靜深遠的氛圍。
值得一提的是，今年山形祭除了以蘭陽風呈現濃厚台味外，各式各樣的室內互動體驗區及文化講座等，也細膩而深入地呈現地方民情特色，例如來到復古寫真館，可以體驗日式浴衣與台式旗袍，在充滿濃厚懷舊風的佈景下，留下媲美華燈初上的旗袍美照，受到遊客熱烈歡迎！
此外，今年祭典攤位也適時融入宜蘭地方文創特色，響應永續旅遊！文青小農市集傳達台灣小農的共同理念，營造一個綠色、環保、健康、平衡兼俱的飲食文化，現場還有沁涼消暑的抹茶刨冰可以享用！另山形閣加碼於大廳進行和樂器三重奏表演，使用日本傳統樂器尺八、三味線及太鼓的演奏方式，進一步營造山形祭文化慶典與藝術連結的樣貌，再也不用靠日劇或親自飛到日本，原汁原味還原經典！
經過山形祭第四回熱鬧慶典的沉澱過後，山形閣下半年計畫也依舊精彩非凡！山形閣董事長廖炳耀指出，下半年即將與日本亀やKAMEYA飯店合作，強強聯手相信讓喜愛山形閣沉靜日式旅店氛圍的消費者，更期待台日兩地溫泉飯店將擦出繽紛絢爛的火花。