豪雨重創仁愛鄉 鄭文燦：農損約9千萬、從寬從優從速來發放補償
豪雨重創南投縣仁愛鄉，行政院副院長鄭文燦今（6）日前往視察台14線搶通狀況，關於當地農損，鄭文燦表示，目前初步調查以水果跟作物為主，大概有9千多萬元，後續會請仁愛鄉公所再做二次調查，會從寬、從優、從速來發給補償，另關於民眾的安置，有些住宅被土石淹沒已無法居住，會以發給現金的方式來協助。
記者陳威叡／台北報導
關於此次仁愛鄉農損，鄭文燦說，目前初步調查的農損以水果跟作物為主，大概有9千多萬元，不過因為有些地方農路中斷，所以後續請仁愛鄉公所再做二次調查，政府會從寬、從優、從速來發給補償，而台14線預定在下午5時以前全線貫通，不過貫通後，還有後續土石外運、邊坡要固定等工作。
此外鄭文燦表示，83、85、89也是主要的維生道路，這個部分會準備比較多的機具，這3條道路各有超過百米以上的路基掏空或土石滑落，會陸續把它修復。至於聯外道路以及農路是柔腸寸斷，會補助南投縣政府及仁愛鄉公所，陸續完成路損的復原。
鄭文燦說，除了農損、路損外，還有水、電、通訊，都會陸續恢復，那最重要的是民眾的安置，有些民眾的住宅被土石淹沒，已經不能居住，會以發給現金的方式來協助。最後也提醒用路人，如果不必要就不要上山，如果是相關的工程車以及必要往返的時候，也應遵守公路總局跟南投縣政府交管的規定，尤其是晚上盡量不要使用這條道路。