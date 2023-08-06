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韓國童軍大會挨批　媒體人曝「現場真實狀況」：孩子們都說很開心

▲今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，但現場攝氏34度的高溫，讓許多人吃不消，英、美童軍團已率先拔營離開。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，但現場攝氏34度的高溫，讓許多人吃不消，英、美童軍團已率先拔營離開。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，超過4.3萬人參加，但現場攝氏34度的高溫，讓許多來自歐美國家的童軍吃不消，活動一開始就有400多人中暑，英、美童軍組織已提前拔營，而我國童軍總會也通知撤退，預計9日轉往在校園設置的臨時營地。對於現場狀況，資深媒體人李志德今（6）日在臉書發文透露，他的兩個孩子也參加了童子軍大露營，人在營地現場「熱了一個星期」，但認為環境其實還好，並強調和其它國家的童軍交流很開心。

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童子軍大露營在韓國引發關注，甚至傳出童軍大會淪為「魷魚遊戲」、「大型野外求生現場」等批評，中華民國童軍總會今日表示，已委請外交協調租用校園作為撤退的臨時營地，預計9日就會搬出新萬錦營地，相關費用由總會負擔。

不過現在也有另一種聲音傳出，認為現場環境其實沒有那麼糟糕，根據《路透社》報導，只有8%參加者表示不滿。而資深媒體人李志德透露，自己的兩個孩子都在營地現場，孩子們傳回來的消息都是「很熱，但還好，和其它國家交流很開心」。

李志德表示，「童軍活動不是旅遊團，生活環境的辛苦不必然造成傷病，這要分開看待。意思是，做好防範，不要造成永久傷病，其它的辛苦，都可以是生活體驗，愈是辛苦，之後愈會聊得津津樂道吧」。

至於在報導中，一些營地現場傳出的抱怨批評，像是「食物像學校營養午餐」、「洗澡是冰水」，李志德認為「吃得像營養午餐，那其實就不錯了耶」，而且露營是自己炊事，若食材供應充足的話，好吃與否跟自己手藝比較有關係，不能怪大會。至於洗澡是冰水，李志德納悶，「現場酷熱天氣，平常家裡洗澡水都會被曬熱，但為什麼出來會是冰水？」

對於童軍總會預計9日拔營後撤的決定，李志德也質疑，「自己要走，應該哪個團長也留不住吧，但為什麼要拖著所有代表團一起走呢？原訂12號拔營，9號走，有差這三天嗎？」並向童軍總會會長蔡英文、理事長鄭文燦喊話，「我覺得尊重讓前線團長決定，不要一被罵，再因為碰上選舉就怕東怕西」。

而李太太也透露，人在營地現場的孩子認為「食物比營養午餐好吃」，至於自來水味道怪怪的，孩子則覺得「自來水的味道就是那樣」。而孩子特別興奮的則是，英國童軍離營時，至少有三人揹的是跟台灣童軍交換的背包，還有兩人戴著台灣團的帽子，這種國際交流的經驗，才是童軍大會真正難得可貴的收穫。

▲來自各國的成員，在童軍活動中進行真誠的交流，這就是世界童軍大露營的意義和價值。（圖／中華民國童軍總會 - 羅浮暨青年委員會臉書）
▲來自各國的成員，在童軍活動中進行真誠的交流，這就是世界童軍大露營的意義和價值。（圖／中華民國童軍總會 - 羅浮暨青年委員會臉書）

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