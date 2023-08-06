假交易真行搶！北市公務員掏槍嚇幣商 得手780萬泰達幣遭逮捕
台北市一名謝姓男子（37歲），日前帶著780萬原現金打算跟王姓男子購買泰達幣，不料王男透過手機帳戶轉出等值虛擬幣後，謝男卻突然翻臉表示沒收到，隨後更掏出預藏的手槍恐嚇對方，搶回裝有780萬現金的背包後，搭車逃離現場，警方獲報後，順利逮捕謝男，並發現他竟是市政府公園路燈管理處的公務員，全案已依法送辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，本月1日下午3時許，2人相約在大同區重慶北路某處交易，謝男到場後，隨即上了對方車輛，並交出裝有780萬現金的背包，王男確認金額無誤，馬上利用電子錢包轉帳24萬多泰達幣，沒想到此時謝男卻拿出造假的交易程式，謊稱自己沒有收到，並亮槍搶回現金，丟給在車外埋伏的賴姓同夥（41歲）。
事後警方調查發現，現場除了謝男、賴男及負責開車的李男外，還有一名曹姓男子（41歲）負責監控，懷疑是預謀性強盜集團，本月12日透過監視器陸續拘提4人到案，同時在擔任公務員的謝姓男子住處查獲一把手槍、33發子彈，訊後已依加重詐欺、恐嚇取財移送士林地檢署。
對此，台北市政府指出，已指示工務局透過行政調查進行查證，並將配合司法機關偵查確認涉案情節，如果查證屬實，一定明快處置，絕不姑息；對於嚴重破壞機關形象和公務信譽，顯已不適任者，將依法懲處，甚或解職處分。