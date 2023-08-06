父親節小心雨神同行！1圖看懂「一週天氣」 颱風恐接力生成
上週遠離台灣的「卡努颱風」間接增強西南季風的勢力和強度，中央氣象局提醒，迎風面的中南部地區在未來一週，包括父親節都是水氣較多、容易下雨的天氣，北部和東半部由於位處背風測，將會有攝氏36度甚至以上的高溫頻繁出現，請民眾務必特別留意。此外，下半週日本南方海面仍會有熱帶系統發展，若有規會前往日韓的民眾也要特別小心。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，明（7）日受到西南風影響，南部地區、中部山區有局部大雨，南部山區甚至有局部豪雨出現，中部平地、花東山區也會有些局部雨，北部、宜蘭山區則是有一點午後局部雨，台灣其他附近沿海浪偏大。北部、東半部容易出現攝氏36度以上高溫，台東地區有焚風發生的機率。
氣象局表示，週二父親節至週日（8月8日至8月13日），西南風持續影響，且水氣偏多，中南部局部大雨的情況會更加明顯，且低壓帶也將影響台灣，北台灣會開始出現明顯的零星雨，尤其午後雨勢較大；花東多雲，午後雷陣雨。
針對未來幾天可能生成的第7號颱風「蘭恩」，氣象局指出，夏天熱帶洋面有熱帶系統發展是正常現象，預計下半週日本南方海面將有熱帶系統發展，不排除成為颱風的可能，不過路徑上預計偏北，對台灣目前暫無直接影響，不過近期若有出國到日韓的旅遊計畫，應隨時留意最新氣象資訊。