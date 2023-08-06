碳權交易所7日高雄揭牌！工商協進會提4要點、盼速訂碳交易子法

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台灣碳權交易所表示，總部設在高雄，規劃高雄、台北兩地同步運作，未來將透過交易平台的設置，促進碳權交易之價格發現功能，以鼓勵企業減少溫室氣體排放，並藉由其帶來的經濟效果，創造減碳誘因，進一步培育我國低碳科技創新產業，以達成國家淨零減碳目標。
台灣證券交易所董事長林修銘日前說明3大營運項目，包括國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢等，其中會以「碳諮詢」先行，再進行國外碳權買賣，等到國內碳權交易子法核定後，再做國內碳權交易。
林修銘說，國內碳權交易相關子法年底才會宣布，包含如何交易、碳費設定等，後續子法宣布後才能實施，台灣將採自動、自願減量方式進行；國外碳權買賣項目中，將協助企業因應供應鏈減碳及碳中和，提供國外碳權支援及諮詢服務，同時，注重國外碳權來源品質，降低外界對企業「漂綠」的疑慮，如成立碳權商品上架審議委員會等。
至於碳諮詢，林修銘表示，這屬於基礎建設，將協助政府政策宣導，降低外界誤解，並辦理碳盤查、碳中和、碳關稅等議題的教育訓練活動，避免市場出現碳權詐騙或投機情事，也盼能培育更多專業人員投入基礎建設，讓碳交所未來運作得宜。
工商協進會祝賀台灣碳權交易所設立，並提出4大建議，包括儘速建立碳權交易的法律體系及定位，如碳費徵收相關子法、增修金融規範與會計準則，確定碳權究屬一般商品或是金融商品，以利企業有所依循，逐步完成碳交易機制；建議台灣碳權交易所儘速認定合格的國際自願性碳權，並積極推動與國際知名碳交易所及認證組織策略聯盟或合作，儘快進入國際碳交易所的生態系，確保我國碳交易系統符合國際趨勢。
工商協進會認為，取得境外碳權有其必要，碳權交易所應就國際碳權認證、監理與追蹤建立標準，確保我國企業符合國際供應鏈的要求，並簡化作業流程並訂定合理手續費，以保有生產上成本優勢；自願性碳權交易系統僅是減碳輔助機制，要達到淨零碳排，仍須加速潔淨能源開發，並克服低碳製程與碳捕捉與封存（CCS）之瓶頸，建議政府持續提供包括資金與賦稅優惠等多元政策工具，協助企業規畫減碳路徑，降低企業減碳成本，以達成2050淨零目標。