U12世界盃／日本8:9不敵委內瑞拉奪第四！井端弘和：不能因此滿足
2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今（6）日在臺南市亞太國際棒球訓練中心，季軍戰由日本出戰委內瑞拉，委國展現韌性，5局上卡斯蒂略敲追平2分彈，6局上再猛攻3分，終場以9：8險勝日本隊，勇奪U12世界盃季軍，日本隊落敗後，不少球員落淚，總教練井端弘和連續2年率隊來台，也讓日本隊戰績進步到第四名，他說：「以世界第一為目標，我們不能因此滿足，之後會針對組隊方式，再度檢討。」
記者吳政紘/綜合報導
這場雙方你來我往，包括橘漣次的逆轉3分彈在內，日本原本取得2分領先，未料5局上卡斯蒂略敲出追平2分彈，雙方前5局戰成6：6平手。
延長賽日本隊一度靠著三井蓮轟出全壘打追到只差1分，但日本隊最後被三振出局，無緣拿下第三名。
井端弘和賽後說：「我們從去年開始就秉持著不要短打的信念，現在剛好在暑假，或許大家也越來越有活力。」
日本隊上屆連超級循環賽都沒有打進，今年成績大躍進，井端認為，這三天最後的比賽，球員都有貫徹到教練的想法，大家都團結一致，努力戰到最後，而他提到，賽後這些球員都不甘心地流下眼淚，「希望這些球員帶著這樣信念，不管在之後U15、U18都能夠入選，並延續到國家隊（Top Team)。」