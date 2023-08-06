邱毅質疑台南解編公設保留地圖利　市府駁：純屬臆測、抹黑

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市府說明，為此主要為解決公設保留地長期未徵收影響《憲法》保障的人民生存權與財產權問題，政策目的正當合理，台南有多處校地進行解編，並非只針對單一個案，且全國各縣市均辦理中，解編過程有公開透明的評估原則，不宜被刻意曲解。
第二點為解編公設保留地案尚在審議階段，邱毅所質疑圖利非事實且均屬臆測。市府表示，中央要求各地方政府將非必要性公共設施檢討列為當前施政重點，透過公設保留地檢討方案與解編機制落實還地於民，台南市已遵照辦理並完成全市40個計畫區市都委會審議及提報內政部審查。其中武聖夜市所在的「變更台南市主要計畫案」已於2021年7月8日提報內政部審議，案經內政部都市計畫委員會3次專案小組審議，目前仍在審議中尚未定案，迄今並未發布變更為建築用地，何來所指圖利之說。
第三點是解編為必要，市府只問合理不合理，不問地主是誰。市府表示，公共設施保留地長期以來造成土地所有權人權益受損，解編只是還地於民，並非圖利，又本案地主人數眾多，歷年來均有交易買賣，並非合併後獨有現象。而針對少子化趨勢，學校保留地有適度解編必要，市府也依照公開的評估原則辦理，在都市計畫檢討與評估過程中，絕不會針對特定地主進行考量，只問是否符合評估條件，從不過問地主是誰。
市府提及，邱毅所指特定人士買賣公設保留地獲利一事，經仔細查證，該特定人士部分土地早在2007年就取得，當時中央尚未要求各縣市政府辦理學校用地檢討，市長賴清德也尚未參選上任，顯見其屬於地主之間之自由交易買賣。再查亦有部分土地是在2013年才取得，當時市長賴清德也已公開宣示將辦理學校用地解編，故地主之間交易是在資訊公開狀況下所做之決定，顯非市府造成，不宜再就此誤導民眾。
最後，本案業經法治單位調查證實並無不法，最早進行報導媒體也已公開道歉在案。市府說明，台南市地檢署於2014年曾就「台南市政府辦理文中51、文小55用地解編涉嫌圖利案」發交法務部調查局調查，結果認定並未發現不法而以查無實據結案
市府也說明，本案最早由《風傳媒》於2015年進行未經查證不實報導，經由市府透過法律訴訟，該媒體已於隔年公開道歉表示報導不實，邱毅應知悉相關資訊均可公開查詢，稍加查詢即可得知武聖夜市學校用地是否已變更為建築用地，竟未加查證，即就早已證實抹黑議題延續不當言論，無的放矢，已嚴重損害市府團隊名譽，特此嚴正澄清。