韓國隨機攻擊掀模仿！46位殺人預告發文者被捕 到案多供稱開玩笑
韓國近日接連發生無差別隨機攻擊事件，先是7月21日首爾新林站發生無差別砍人、造成1死3傷，8月3日京畿道城南市書峴站，一位男子開車追撞、持刀攻擊路人，造成1死13傷，8月4日大田市大德區某高中教師又遭人砍傷。一時韓國各地人心惶惶，網路上出現多則無差別攻擊模仿犯「殺人預告」，韓國總統尹錫悅下令警力加強應對，至今已經逮捕46位「殺人預告」發文者，落網者多是青少年，到案後供稱「只是開玩笑」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，預告要進行隨機攻擊的貼文，在首爾新林站凶案發生後就有出現，而在書峴站1死13傷無差別攻擊案之後，類似發文更是猛增，引發民眾恐慌。
韓國警方啟動「特別治安行動」，一一追蹤所有發文的網路IP，兩天之內就在全國範圍逮回46位「殺人預告」發文者，落網者多是青少年，到案後大多供稱自己「只是開玩笑」、「只是好玩」。
警察廳廳長尹熙根表示，發文預告行兇可能是出於犯罪模仿心理，呼籲民眾不要發布這類不負責任的文章，浪費警力資源且擾亂社會秩序。
書峴站無差別攻擊案中被嫌犯開車撞倒的6旬婦人，事發當天即已判定腦死，今日凌晨正式宣告不治，警方表示嫌犯的犯罪嫌疑將從「殺人未遂」變更為「殺人」。