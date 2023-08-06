周玉蔻指將「郭黃配」 柯媽斥瘋子、黃珊珊籲勿以身試法
資深媒體人周玉蔻日前表示，政媒界不少人預言，郭台銘將以民眾黨總統候選人的資格競選，柯文哲任黨主席兼閣揆、副總統搭配前台北市副市長黃珊珊，此事最後拍板定案的是柯媽何瑞英。柯媽今現身台中的民眾黨黨慶，直言「你不知道周玉蔻是瘋子嗎？」被點名「郭黃配」的黃珊珊則說「捏造不實的事情，依法處理，不要以身試法」。
記者顏幸如／台中報導
周玉蔻5、6日兩度在臉書發文，指政媒界不少人預言，郭台銘將以民眾黨總統候選人身份出場，柯文哲僅擔任閣揆兼黨主席，至於副總統人選，外界認為有可能點名黃珊珊，因為黃最近動作不小，且「郭黃配」有性別優勢。至於柯文哲不會選到底，接受「併購」，唯一最後拍板定案的是柯媽媽。郭台銘找柯媽媽談判，條件、數字是關鍵。
柯媽何瑞英今（6）日和先生、女兒一同出席在台中舉辦的民眾黨黨慶，媒體追著她問和郭台銘談判、最後拍板「郭黃配」的事？柯媽回答「人家是大財團，我跟他講甚麼話？我甚麼身分講話？」「我若說謊會被天罰！」「周玉蔻是瘋子你沒有感覺嗎？台灣的人都討厭她，她話黑白講啦！」
黃珊珊今也出席民眾黨黨慶活動，受訪時表示，凡是捏造「非事實」的言論，除了澄清駁斥也會提告，呼籲別以身試法。