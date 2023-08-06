羽生結弦閃婚！新婚妻疑為AKB人氣偶像渡邊麻友 IG甜蜜告白曝光
日本花式滑冰男神羽生結弦，4日突然拋出閃婚消息，讓粉絲們難以置信，其妻子的真實身分更成為網路上的熱門話題。其中，前AKB人氣成員渡邊麻友就被點名，因過去曾在IG上告白羽生結弦，再加上2020年突然引退等等疑點，讓網友們爭相討論，至今渡邊麻友的近況，依舊無人得知。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年29歲的渡邊麻友，過去曾榮獲偶像女團AKB人氣總冠軍，不僅和羽生結弦同年出生，更是眾所皆知的羽生結弦鐵粉，回到2014年，渡邊麻友當時就被翻出IG小號（分身帳號），其中就有好幾條跟羽生結弦有關的貼文，其中更包含對羽生結弦的甜蜜告白，「如果經紀人允許的話，我要跟羽生交往。」
此外，還有網友表示，曾目擊到渡邊麻友跟羽生結弦同住一間飯店，羽生結弦還被挖出曾公開透露想在28歲那年結婚，並希望對象是比自己還要大一點的女生，再加上2020年，渡邊麻友突然以身體健康為由，選在演藝巔峰時期退出演藝圈，至今近況無人得知，種種疑點讓渡邊麻友是羽生結弦新娘的說法，可信度大大提升。另外2位人選，分別是日本滑冰女神淺田真央，以及羽生結弦的高中女同學，但兩人都遭到羽生結弦否認。至於新娘到底是誰，只能等羽生結弦本人願不願意公開了。