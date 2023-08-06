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明霸克露橋交通中斷　桃源區流籠首次送出龍鬚菜成功

▲今（6）日是流籠第一次運送，成功將族人種植的龍鬚菜運出來。（圖／高雄市原民會提供）
▲今（6）日是流籠第一次運送，成功將族人種植的龍鬚菜運出來。（圖／高雄市原民會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

桃源區明霸克露橋鋼便橋因卡努颱風夾帶豪雨造成傾斜，導致南橫交通受阻，今（6）日桃源區公所啟動緊急流籠，將復興、拉芙蘭和梅山三里的農產運送出來，族人表示現在交通中斷，便道已經沒有了，至少還有流籠可以運送農作物出去，緊急運用很方便，感謝市長與市府的幫忙，讓農產品可順利輸出販售，大幅減輕農民損失。

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明霸克露橋110年遭颱風豪雨沖毀，物資運補皆需仰賴直升機空運，高雄市府在去年辦理緊急流籠設置工程，於111年1月3日開工，111年9月29日完工，耗資956萬於桃源區勤和里至復興里間架設兩條長250公尺流籠，各裝載一座吊貨籃，每座吊貨籃最高可運送1公噸重量之物資。

▲今（6）日是流籠第一次運送，成功將族人種植的龍鬚菜運出來。（圖／高雄市原民會提供）
▲今（6）日是流籠第一次運送，成功將族人種植的龍鬚菜運出來。（圖／高雄市原民會提供）
高雄市長陳其邁表示，上週六前往桃源區視察緊急流籠，做好防颱準備，確認流籠運作正常，也要求區公所及各里長、社區幹部做好教育訓練，防止因嚴重災情導致部落農作物輸送中斷，希望原鄉遇到交通受困時，緊急流籠能發揮功能，確保物資運送的安全。

桃源區區長杜司偉表示，在上週透過緊急流籠的教育訓練及實際操作，確保可以將族人的物資及農作物相互運送，有聽到族人的心聲、感受到族人內心的焦急，於是今天便將80籃龍鬚菜，從復興端運往勤和端，將農作物運送出去，感謝陳其邁市長為部落族人設想周到，市府投入經費設置緊急流籠在非常時期起到相當大的作用。

高雄市原民會主委阿布斯表示，去年為桃源興建這座流籠，族人都相當感謝。兩年前明霸克露橋被沖毀時，當時要運送物資必須從台東走南橫或依靠直升機運輸，但遇上天氣不穩定時，南橫容易有落石、直升機也是不能飛，現在有這座流籠，更能穩固解決物資運補的問題，今天是流籠第一次運送，也成功將族人的龍鬚菜運出來。

甲仙工務段表示，會儘速搶修溪底便道，開放通行，預計一週內的時間。本會也會持續與各里長保持密切聯繫，並尊重交通受困三里里民的訴求，針對族人緊急需求仍會積極協助，共同守護族人安全。

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