陳威全斜槓了！與愛妻成立食品品牌 感謝好友王瞳、艾成牽線
陳威全來自大馬、婚後是擁有三寶的「台灣女婿」，他入行20周年將發全新創作專輯，在一年一度父親節前夕，又傳出「好」事了！陳威全今（6）日宣布首度斜槓美食，與愛妻成立食品品牌，產品還以三兒子的名字「咖椰」命名。而之所以會開發食品品牌，陳威全透露要感謝好友王瞳、艾成。
記者吳雨婕/綜合報導
身為馬來西亞華僑的陳威全，當時生第一胎時，僅僅只是想用故鄉的國民美食當兒子小名，作為與馬來西亞的一個巧妙連結，從老大「咖哩」、再到老二「咖啡」、沒想到老么又接連誕生，取名「咖椰」，被虧很會生兒子的陳威全，欣慰說：「身為父親的我，希望孩子們長大以後，都可以成為社會和朋友眼中的『好咖』，做個對世界有幫助、受人們歡迎的一份子！」
說到斜槓美食，開發出個人品牌，陳威全說要感謝好友王瞳、艾成，因為陳威全曾受邀於他們品牌「艾叻沙」直播宣傳，而認識了與艾叻沙合作的廠商，從生產線到電商平台，對方一手包辦合作，也因此讓陳威全興起跨足食品業的起心動念，進而與老婆自創食品品牌。
此外，在拍攝產品主視覺時，陳威全特別抱主角、也就是小兒子「咖椰」入鏡，內心有無比的成就感，「『咖椰』和『咖椰』包都是我的兒子啦！」直呼簡直是生了第4個小孩。