少女時代出道16年！俞利來台灣見SONE 把中文謝謝寫成「射射您」
▲「少女時代」成員俞利（Yuri）把謝謝您寫成「射射您」（右）。（圖／VISION SIAM COMPANY LIMITED／希林國際、讀者提供）
記者陳雅蘭/台北報導
｜ 2023-08-06 19:50:22 2023-08-06 19:55:21
南韓女天團「少女時代」今年8月5日出道滿16年，成員俞利（Yuri）當天飛來台灣，今（6）日在TICC舉辦粉絲見面會，吸引1700名SONE（粉絲名）購票支持。相隔4年多再訪台，俞利的中文實力大進步，場上數次說中文回應主持人之外，還拿筆寫中文，卻誤把「謝謝您」寫成「射射您」，好在主持人幫忙加上言字旁化險尷尬。
俞利演唱完《Into You》後，她用中文自我介紹說：「大家好，SONE好久不見，我很想你們了！過得好嗎？真的嗎！我也真的想你們了！」俞利記得上次訪台是2019年，她用中文說：「今年是2023年！」再表示：「繼上次見面暌違了4年，真的很想念大家，今天看到整場粉紅海應援，非常感動。」 ▲▼「少女時代」成員俞利（Yuri）台北見面會。（圖／VISION SIAM COMPANY LIMITED／希林國際）
台灣粉絲的一流應援眾所周知，排字、翻字、手幅都能出其不意，俞利就說，從「少女時代」到個人在台舉辦見面會，SONE每次都會準備排字應援，「真的無法忘記！」聊到台灣，俞利透露已吃了火鍋、小籠包、珍珠奶茶、鳳梨酥，稱讚台灣夜市美食非常好吃。
活動中場，俞利拿起「俞利的重寫個人簡介」板，她迅速寫下中文名竟引起全場尖叫，俞利害羞表示：「我寫個名字怎麼這麼驚訝？」她隨後想補充寫「謝謝您」，卻寫成「射射您」，俞利發現寫錯後立即補上漏寫的部首，卻變成簡體字「谢谢您」，最後是主持人幫忙寫上言字旁，字句才完整呈現。
輪到「最幸福的日子？」俞利寫下今天「8月6日」，「最珍惜的人」則寫上SONE，最後她也畫上自畫像，並自爆最近吃太多，笑說：「我有變胖一點點！」所以要幫自己美顏「修修臉」一下。此外，俞利也透露見面會開始前的TMI（Too Much Information），就是跟5名工作人員矇眼猜鳳梨酥品牌、分辨可樂和雪碧的味道，她自豪說：「我吃太多次，對品牌略知一二！」、「你們知道眼睛遮起來後，真的分不出來可樂跟雪碧，但我連5次猜對，5個工作人員都沒有連續猜對過！很好玩。」
▲俞利把謝謝您寫成「射射您」，最後主持人協助加上言字旁。（圖／讀者提供） ▲俞利透露有在學中文，場上發音標準。（圖／VISION SIAM COMPANY LIMITED ／希林國際）