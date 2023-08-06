NONO交保「朱海君終於露面」！唱新歌：哪可能重來 近況曝光
歌手朱海君因老公NONO（陳宣裕）性騷擾風波遭受波及，一度神隱。不過，朱海君今（6）日晚間按照原定行程，出席公開活動，在台北市石牌某廟宇登台獻唱，這也是朱海君繼NONO赴北檢應訊交保後首度露面，心情似乎不受影響。
記者詹鎰睿/綜合報導
只見朱海君身穿桃紅色的服裝，上台賣力演唱，掛起甜美的笑容與台下觀眾們互動、打招呼，但體態似乎消瘦不少。主持人許效舜還不忘對朱海君喊聲「加油！」此外，朱海君還帶來一首新歌〈你嘛就要忍耐〉，其中歌詞提到，「走過這紛紛擾擾的世界」、「人生的選擇，哪有可能重來。」演出結束後，朱海君先是在後台休息一陣子，隨後由兩名工作人員保護，從宮廟側門離開，坐上保母車離去。目前NONO交保後持續神隱，經紀人則回應：「一切交由司法處理！」不再對外多作回應。
※【NOWnews 今日新聞
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