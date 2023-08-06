卡努颱風雨彈釀災！南投多處淹水、土石流　仍有118人受困

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消防署今晚發布新聞稿表示，署長蕭煥章下午4時舉行颱風卡努後續災情因應第2次工作視訊會議，會中報告指出經統計當地有包括發祥村、親愛村和大同村等7村有物資需求，今天都已由內政部空勤總隊協助空運6架次至各投放點，提供災民所需。
同時，截至今天上午10時止，南投縣8名洗腎病患也都已全數送達醫院，病情都穩定。
另外，截至今天下午3時止，南投縣埔里鎮、仁愛鄉共開設9處收容處所，收容204人。
蕭煥章最後裁示，針對目前受困500餘人部分，須就受困及孤島定義釐清，以利確實區分一般道路阻斷無安全顧慮，以及實際受困且有生命危險待救者的人數。
同時，南投縣若仍有部分地區因交通受阻造成人員受困案件，明天下午將持續召開第3次工作會議，以進行盤點及協助調派支援；並請盤點目前人員受困及物資運補情形，由南投縣政府統籌預劃後提出需求，將全力協助支援。
根據消防署今晚6時最新統計，南投縣仍有118人受困；另，高雄市交通受阻則有414人，但無生命危險且有2天存糧，不列入最新受困統計。
由於東眼山飛瀑露營區稍早傳出有2名民眾受困，消防署指出，UCC今天下午1時已立即派遣8名特搜人員前往執行救援任務，因災區多處道路坍方中斷，搜救人員僅能攜帶救援裝備徒步繞行挺進災區，下午2時30分抵達現場後順利接觸、救援2名受困民眾，分別為66歲男性和67歲女性。
消防署說，2名受困者健康狀況都良好，已於下午4時8分將2人帶至東眼山橋交由其家屬接回。
另外，春陽觀光休閒露營區也傳出有3人受困待撤離情形，消防署表示，UCC也於下午2時48分派遣21名搜救人員前往救援，經成功接觸受困者後，已於下午4時29分順利將3人救出並帶回UCC暫時安置。
消防署指出，有鑒於南投縣仁愛鄉災情慘重，內政部長林右昌今天下午2時也抵達UCC聽取搜救行動執行簡報，他指示各搜救隊伍除要全力投入救災工作外，也須注意自身安全，以因應災區現場危害情形。
同時，林右昌也致贈各搜救隊伍慰勞金，以感謝他們馳援救災，展現「人飢己飢，人溺己溺」的人道救援精神。（編輯：方沛清）1120806
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