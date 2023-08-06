「少女時代」出道16年！俞利送上台灣版《Gee》 1700歌迷好感動
南韓「少女時代」今年8月5日出道滿16年，成員俞利（Yuri）恰巧來台灣，今（6）日在TICC與1700名SONE（粉絲名）同歡，場上除了演唱自己作品，更帶來「少女時代」的代表作《Gee》、分隊「少女時代-Oh! GG」的《Lil’ Touch》等表演。
記者陳雅蘭/台北報導
俞利場上除了表演，也有訪談、玩遊戲等環節，她輸了遊戲接受懲罰，也祭出給全場拍照的福利，中途還清唱「少女時代」代表作之一的《KISSING YOU》，獲得全場滿堂彩；尾聲更帶來隊友孝淵的夯曲《Dessert》、分隊「少女時代-Oh! GG」的《Lil’ Touch 》以及「少女時代」的成名曲《Gee》。
表演完《Gee》後，她一轉身就見到歌迷的驚喜排字，俞利感動表示：「我也愛你們SONE，你們為我準備這樣的驚喜，我真的很感謝，今天因為你們的關係，我的日子也變得更完美、更美好了！真的謝謝你們。」
俞利表示，沒想到今晚演出座無虛席，並跟台灣SONE約定：「我們要一輩子一起走下去！」她因為太過感動，再度「二安」現身與大家聊天，表示這次的見面會主題是「Chapter 2」，希望歌迷能夠一直支持她，一起迎接下一章節的到來。