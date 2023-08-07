韓國攻擊事件不斷　精神病患管理難題浮現

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接連的攻擊事件，加上網路上如雨後春筍般冒出的殺人預告，無論真假都讓韓國社會人心惶惶，輿論多要求嚴懲，但上述3案嫌犯都因有精神病史，可能獲輕判。
韓國過去曾為類似案件修改法律。韓國世界日報將2019年4月發生的縱火攻擊事件與盆堂案相比，指出兩案凶嫌都有人格分裂等精神病史，且都在犯案前自行中斷治療多年。
2019年的縱火攻擊案造成5人死亡、17人受傷，犯案人2010年就曾持刀攻擊路人，2011年起依人格分裂接受68次治療，但在2016年7月自行中斷療程，在2019年犯案前曾與鄰居多次衝突，甚至動粗，但警方及保健福祉部等單位在知道這些背景的狀況下，仍無法採取任何預防措施，最終釀成悲劇。
韓國政府在2019年案件發生後，提出動員全國精神健康福祉中心人力，建立24小時緊急應對體系的方案，但並無實效，之後數年內仍持續發生精神病患犯下的嚴重案件，因為要強制精神病患就醫治療並不容易。
韓國憲法法院在2016年裁決，在本人不同意下強制入住精神病院的措施違憲，因此依2017年起實施的精神健康福祉法規定，必須在2名監護人及1名專家同意下，才能不問本人意願強制其住院。但因患者人權、家族糾紛導致的強制入院等問題，之後又修法將專家同意人數增為2人。
韓國執政黨國民力量議員安哲秀今天在臉書（Facebook）貼文，主張應導入全民精神健康檢查制度。他說，現行規定適用對象雖自2019年起擴大為20至27歲，但10年才會檢查一次，且檢查內容只有最基礎的憂鬱症量表。
今年完成修法、預計2025年的新法將適用範圍擴大為優先導入20到34歲族群，頻率也提高為2年一次，但仍聚焦於憂鬱症預防，對犯罪預防是否有效令人存疑。他認為需要從政府層次提出更長遠的因應方案。
安哲秀去年角逐總統大位時，也曾提出將精神健康檢查納入全民健檢項目，若確認患有精神疾病，由健保支付9成醫藥費等政見。
但也有意見認為，不應將精神病患視為「潛在罪犯」，管理的適當界線與方式還須深入探討。據保健福祉部統計，韓國各地的重症精神病患超過65萬人，包括人格分裂、憂鬱症、妄想障礙等，其中精神分裂病患占28%。（編輯：郭中翰）1120806