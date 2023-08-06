河北洪災災民怒了！致災原因不提洩洪講降雨 赴市政府抗議爆衝突
受到颱風杜蘇芮外圍環流等影響，中國華北的京津冀（北京、天津、河北）一帶，洪災災情嚴重。河北省多地傳出因水庫洩洪前沒有及時通知當地居民，導致居民家園被淹，河北成為減輕北京防洪壓力的一道「護城河」。而當地居民早已不滿的情緒，在看到官媒宣稱淹水是降雨導致後爆發，霸州市的災民在市政府前抗議爆發衝突，最終霸州市政府發聲明道歉，承諾一定會做好受災補償。
記者倪浩軒/綜合報導
中國京津冀地區這次成為洪災重災區，河北省委書記倪岳峰檢查防汛工作時，表示「有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都護城河。」被河北人罵翻，痛批他只顧討好北京而犧牲河北人民。
而中國官媒央視新聞，日前報導災情時，提到河北霸州市積淹水是因為降雨影響，這番說詞也引起霸州市災民激憤，由於擔心降雨引起的洪災會拿不到補償，災民包圍霸州市政府抗議示威，現場橫幅字條寫著「明明是洩洪原因，卻說降雨所致」。
在市政府門口，抗議民眾更與警察爆發肢體衝突。爾後，霸州市政府發表「致廣大鄉親們的一封信」，強調對受災鄉親表達「衷心的感謝和崇高的敬意」，承諾一定會全面做好受災補償，迅速公正，把所有因洪災而起的損失，包括住房毀損、農作物、各類養殖役畜和設備機械的毀損等等，全數依法規補償到位。
對於河北省因為水庫洩洪，導致災情加劇，不少中國網友認為，關鍵在洩洪前有沒有及時通知當地居民，洩洪後有沒有給予足夠的救援，配套措施必須到位，而不是把河北人當成保北京的炮灰。