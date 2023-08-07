世大運／難度更勝東京奧運！ 李智凱招牌湯瑪士迴旋「完美落地」
台灣體操好手李智凱在成都世界大學運動會體操鞍馬項目，以15.500高分拿下金牌，個人締造項目三連霸，他也分享當時的心情，「在台下還沒上去之前真的很緊張，我一直告訴自己，我做的到，然後我一直告訴自己深呼吸、找回自己的節奏，儘量不要被其他人影響到，上去之前，我就告訴我自己一句話，我做的到，我就上去就衝了。」
記者廖聿偉/綜合報導
李智凱全程以招牌動作湯瑪士迴旋完成整套動作，難度更高於在東京奧運時的表現。李智凱說：「我一直在享受每一個時刻、動作，一個一個去把它完成，直到下來的時候，我心中的石頭就是放下來，我也不知道結果如何，但是我至少告訴自己，我挑戰了這個週期，目前來說的最高難度，我覺得我做到了，我沒有留下任何遺憾，那看到分數出來之後我真的很開心。」
李智凱在東京奧運奪銀的動作難度因為規則變更，對他較為不利，因此林育信教練去（111）年開始為他調高動作難度。署長鄭世忠指出：「由於李智凱年齡已增長，因此增加難度後的訓練過程更是艱難。很高興李智凱與林育信能頂住壓力，這次的世大運過程也在難度分方面申訴成功增加了0.1分，最後總分數15.500對李智凱相信是定心丸。」
這是李智凱個人在世大運的第3面金牌，完成史無前例的體操鞍馬項目三連霸，前兩屆分別在2017台北世大運，以及2019拿坡里世大運。